Изменения в постановление Кабмина по оплате труда госслужащих судебной власти на основе классификации должностей до сих пор находятся в НАДС

А нормативы кадрового и финансового обеспечения судов обсудят во второй декаде апреля 2024 года.

Изменения, которые должны исправить ситуацию с оплатой труда государственных служащих в судебной ветви власти, до сих пор находятся на рассмотрении НАДС. Об этом говорится в решении Совета судей Украины от 11 апреля по результатам рассмотрения отчета и. о. главы ГСА Максима Пампуры.

Так, с 1 января 2024 года оплата труда государственных служащих должна производиться на основе классификации должностей государственной службы и системы грейдов.

Постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 года №1409 с 1 января введена система оплаты труда для госслужащих на основе классификации должностей.

Однако в перечне типовых должностей в пределах уровней должностей, утвержденный постановлением №1409, отсутствуют должности государственной службы, которые есть только в судах, органах и учреждениях в системе правосудия.

Учитывая указанное, ГСА был разработан и направлен в Кабмин проект постановления «Вопрос оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей в 2024 году», предлагающий утвердить перечень типовых должностей государственной службы в системе правосудия в пределах уровней должностей.

По результатам рассмотрения письма ГСА премьер-министр Денис Шмыгаль предоставил Национальному агентству по вопросам государственной службы (НАДС) поручение о рассмотрении и внесении соответствующего проекта акта.

В свою очередь, НАДС письмом от 19.02.2024 направило проект постановления на согласование в заинтересованные органы. Вместе с тем по результатам рассмотрения указанного проекта постановления Минюст и Минфин высказали замечания, которые, по мнению ГСА, не касаются предмета правового регулирования.

Согласно выписке из протокола от 3.04.2024 заседание Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики НАДС поручено доработать проект постановления. На сегодняшний день проект постановления предложенный ГСА находится в НАДС.

Кроме того, до сих пор не состоялось обсуждение на уровне Высшего совета правосудия вопроса нормативов кадрового и финансового обеспечения судебной ветви власти.

Об этих нормативах идет речь как Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы, так и в решении Высшего совета правосудия от 20.07.2023.

Приказом ГСА от 14 августа 2023 создана рабочая группа по разработке проектов нормативов кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения судов и утвержден ее состав, в который вошли представители от Комитета ВР по вопросам правовой политики, Министерства финансов, Высшего совета правосудия, судейского самоуправления (члены РСУ), Верховного Суда, высших специализированных судов, Национальной школы судей и т.д. Данная рабочая группа одобрила определенные членами рабочей группы определения сроков, провела онлайн-опрос судей, работников аппаратов судов и территориальных управлений ГСА, по результатам обобщения ответов, предоставленных участниками упомянутого опроса (885 участников) подготовлен аналитический отчет. Разработаны проекты нормативов кадрового, финансового, материально-технического обеспечения судов, Методики расчета численности судей судов первой и апелляционной инстанций и Методики расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций, одобренных на заседаниях рабочей группы от 15.02.2024 и 28.02.2024.

Поскольку решением Высшего совета правосудия от 12.12.2023 рекомендовано руководителю ГСА подать проекты нормативов на рассмотрение ВСП не позднее 1 марта 2024 года с учетом позиции Министерства финансов, письмом от 20.02.2024 направлены на согласование в Минфин проекты нормативов, одобренные на заседании 15.02.2024. Министерство финансов письмом от 28.02.2024 выразило свою позицию.

В свою очередь, ГСА 29 февраля направила в ВСП одобренные рабочей группой проекты нормативов.

15 марта 2024 года Высшим советом правосудия в апелляционные суды была направлена копия письма ГСА с проектами нормативов и предложением обработать упомянутые проекты нормативов в рамках соответствующего апелляционного округа с привлечением местных судов.

В территориальные управления ГСА направлено аналогичное письмо с предложением проработать проекты нормативов и высказать позицию управления.

Кроме того, в письмах ВСП отмечается, что во второй декаде апреля 2024 г. планируется обсуждение проектов нормативов кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения.

Утверждение определенных проектов нормативов повлияет непосредственно на формирование бюджетного запроса для финансирования потребностей судов и полноту отражения финансовых потребностей судебной системы, а также обеспечит распределение бюджетных ресурсов в судебной системе на основании объективных и четко определенных критериев.

Напомним, ранее Максим Пампура сообщил, что средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19 тысяч гривен.

Автор: Наталя Мамченко

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