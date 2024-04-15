Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Зміни, які мають виправити ситуацію з оплатою праці державних службовців у судовій гілці влади, досі знаходяться на розгляді у НАДС. Про це йдеться у рішенні Ради суддів України від 11 квітня за результатами розгляду звіту в. о. голови ДСА Максима Пампури.

Так, з 1 січня 2024 року оплата праці державних службовців має здійснюватися на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів.

Постановою Кабміну від 29 грудня 2023 року №1409 з 1 січня запроваджено систему оплати праці для держслужбовців на основі класифікації посад.

Однак у переліку типових посад в межах рівнів посад, що затверджений постановою №1409, відсутні посади державної служби, які наявні лише в судах, органах та установах в системі правосуддя.

З огляду на зазначене, ДСА було розроблено та направлено до Кабміну проект постанови «Питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад у 2024 році», який запропоновано затвердити перелік типових посад державної служби в системі правосуддя в межах рівнів посад.

За результатами розгляду листа ДСА прем’єр-міністр Денис Шмигаль надав Національному агентству з питань державної служби (НАДС) доручення про розгляд та внесення відповідного проекту акта.

В свою чергу, НАДС листом від 19.02.2024 надіслало проект постанови на погодження до заінтересованих органів. Разом з тим, за результатами розгляду зазначеного проекту постанови Мінюст та Мінфін висловили зауваження, які, на думку ДСА, не стосуються предмета правового регулювання.

Відповідно до витягу з протоколу від 3.04.2024 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики НАДС доручено доопрацювати проект постанови. На сьогодні проект постанови запропонований ДСА знаходиться у НАДС.

Крім того, досі не відбулося обговорення на рівні Вищої ради правосуддя питання нормативів кадрового та фінансового забезпечення судової гілки влади.

Про ці нормативи йдеться як Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, так і в рішенні Вищої ради правосуддя від 20.07.2023.

Наказом ДСА від 14 серпня 2023 року утворено робочу групу з розроблення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та затверджено її склад, до якого увійшли представники від Комітету ВР з питань правової політики, Міністерства фінансів, Вищої ради правосуддя, суддівського самоврядування (члени РСУ), Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Національної школи суддів тощо. Дана робоча група схвалила визначені членами робочої групи дефініції термінів, провела онлайн-опитування суддів, працівників апаратів судів та територіальних управлінь ДСА, за результатами узагальнення відповідей, наданих учасниками згаданого опитування (885 учасників) підготовлено аналітичний звіт. Розроблено проекти нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів, Методики розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій та Методики розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій, які схвалені на засіданнях робочої групи від 15.02.2024 та від 28.02.2024.

Оскільки рішенням Вищої ради правосуддя від 12.12.2023 рекомендовано очільнику ДСА подати проекти нормативів на розгляд ВРП не пізніше 1 березня 2024 року з урахуванням позиції Міністерства фінансів, листом від 20.02.2024 надіслано на погодження до Мінфіну проекти нормативів, схвалені на засіданні згаданої робочої групи від 15.02.2024. Міністерство фінансів листом від 28.02.2024 висловило свою позицію.

В свою чергу, ДСА 29 лютого надіслала до ВРП схвалені робочою групою проекти нормативів.

15 березня 2024 року Вищою радою правосуддя до апеляційних судів надіслано копію листа ДСА із проектами нормативів та пропозицією опрацювати згадані проекти нормативів в межах відповідного апеляційного округа із залученням місцевих судів.

До територіальних управлінь ДСА надісланий аналогічний лист із пропозицією опрацювати проекти нормативів та висловити позицію управління.

Крім того, у листах ВРП зазначається, що у другій декаді квітня 2024 року планується обговорення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення.

Затвердження визначених проектів нормативів безпосередньо вплине на формування бюджетного запиту для фінансування потреб судів та повноту відображення фінансових потреб судової системи, а також забезпечить розподіл бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв.

Нагадаємо, раніше Максим Пампура повідомив, що середня зарплата працівників апаратів судів за 2023 рік склала 19 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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