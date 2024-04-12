Середня зарплата працівників апаратів судів за 2023 рік склала 19 тисяч грн – ДСА

Очільник ДСА Максим Пампура назвав середню зарплату в місцевих та апеляційних судах у 2023 та у 2024 році.

Середня зарплата працівників апаратів судів за 2023 рік склала 19,35 тисяч грн. Про це повідомив під час засідання Ради суддів в. о. голови ДСА Максим Пампура. «Враховуючи ресурс, закладалося 70% стимулюючих по року для судів і 40% для органів системи правосуддя», зазначив він.

Середня зарплата по юрисдикціях, за словами Пампури, склала:

Місцеві загальні суди – 17 840 грн.

Місцеві адміністративні – 21 890 грн.

Місцеві господарські – 22 502 грн.

Апеляційні загальні суди – 22 487 грн.

Апеляційні господарські – 20 967 грн.

Апеляційні адміністративні – 22 456 грн.

Також був застосований рейтинг завантаженості судів для додаткового ресурсу фінансування.

«До 50% судів, що знаходилися зверху цього рейтингу, був застосований коефіцієнт. Відповідно 5, 7, 9, 11, 15 і 20 відсотків.

20% це був один суд найбільш навантажений – Рівненський окружний адміністративний суд» - додав він.

Максим Пампура підкреслив, що Бюджет судів на 2024 рік більше, ніж бюджет на 2023 рік на 3,276 млрд грн. Зокрема, в цьому році передбачені видатки розвитку.

Середня зарплата за два місяці 2024 року склала 16 932 грн.

Середня зарплата по юрисдикціях за цей період 2024 року, за словами Пампури, склала:

Місцеві загальні суди – 16 171 грн.

Місцеві адміністративні – 19 378 грн.

Місцеві господарські – 19 225 грн.

Апеляційні загальні суди – 18 893 грн.

Апеляційні господарські – 19 000 грн.

Апеляційні адміністративні – 19796 грн.

За його словами, була проведена класифікація посад у судах, і лютий 2024 року вже «закривався» по новій схемі посадових окладів. За результатами березня буде зрозуміла динаміка.

Також, за його словами, суди мають розміщувати інформацію про заробітну плату апарату та відсотку стимулюючих виплат, що сприятиме прозорості та зрозумілості.

Стосовно нормативів кадрового та фінансового забезпечення було створено робочу групу, проведене опитування, залучені напрацювання минулих років. Відповідно до ДАП 29 лютого 2024 року загальні напрацювання були спрямовані до Вищої ради правосуддя. Зараз ці матеріали розіслали до ТУ ДСА та судів, щоб вони надали свої пропозиції та зауваження.

Крім того, він зазначив, що кожного тижня надходить інформація про пошкодження та руйнування судів внаслідок бойових дій, зокрема, у Сумській та Донецькій області.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», на зарплату 16 членів ВРП у 2023 році було витрачено більше 40 млн грн. Також слід враховувати, що частина членів ВРП не відпрацювали повний рік, а також те, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», членам ВРП у 2024 році підвищили «мінімальну» зарплату до 236 тисяч грн на місяць. Тож, за 2024 рік загальна цифра має бути більша.

Нагадаємо, за даними «дашборду» Міністерства фінансів, середня зарплата члена Вищої ради правосуддя складає 308,3 тисячі грн на місяць. Керівник держслужби у ВРП отримує у середньому 144,2 тисячі грн, а спеціаліст фахового рівня вчетверо менше – 42,8 тис. грн. Також керівник секретаріату ВРП Михайло Шумило, який у лютому 2023 року звільнився з Верховного Суду і перейшов на роботу до Вищої ради правосуддя, у грудні 2023 року задекларував суттєві зміни у майновому стані – отримав 175,3 тис. грн зарплати у ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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