Средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19 тысяч грн – ГСА

Средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19,35 тысячи гривен. Об этом сообщил во время заседания Рады судей и.о. о. главы ГСА Максим Пампура. «Учитывая ресурс, закладывалось 70% стимулирующих по году для судов и 40% для органов системы правосудия», – отметил он.
Средняя зарплата по юрисдикциям, по словам Пампуры, составила:
Местные общие суды – 17 840 грн.
Местные административные – 21 890 грн.
Местные хозяйственные – 22 502 грн.
Апелляционные общие суды – 22 487 грн.
Апелляционные хозяйственные – 20 967 грн.
Апелляционные административные – 22 456 грн.
Также был применен рейтинг загруженности судов для дополнительного ресурса финансирования.
«До 50% находившихся сверху этого рейтинга судов был применен коэффициент. Соответственно 5, 7, 9, 11, 15 и 20 процентов.
20% это был один суд наиболее нагруженный – Ровенский окружной административный суд», - добавил он.
Максим Пампура подчеркнул, что Бюджет судов на 2024 год больше бюджета на 2023 год на 3,276 млрд грн. В частности, в этом году предусмотрены издержки развития.
Средняя зарплата за два месяца 2024 составила 16 932 грн.
Средняя зарплата по юрисдикциям за этот период 2024 года, по словам Пампуры, составила:
Местные общие суды – 16 171 грн.
Местные административные – 19 378 грн.
Местные хозяйственные – 19 225 грн.
Апелляционные общие суды – 18 893 грн.
Апелляционные хозяйственные – 19 000 грн.
Апелляционные административные – 19 796 грн.
По его словам, была проведена классификация должностей в судах, и февраль 2024 г. уже «закрывался» по новой схеме должностных окладов. По результатам марта будет ясна динамика.
Также, по его словам, суды должны размещать информацию о заработной плате аппарата и проценте стимулирующих выплат, что будет способствовать прозрачности и понятности.
Относительно нормативов кадрового и финансового обеспечения была создана рабочая группа, проведен опрос, привлечены наработки прошлых лет. Согласно ГАП 29 февраля 2024 года общие наработки были направлены в Высший совет правосудия. Сейчас эти материалы разослали в ТУ ГСА и суды, чтобы они предоставили свои предложения и замечания.
Кроме того, он отметил, что каждую неделю поступает информация о повреждениях и разрушениях судов в результате боевых действий, в частности, в Сумской и Донецкой области.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на зарплату 16 членов ВСП в 2023 году было израсходовано более 40 млн грн. Также следует учитывать, что часть членов ВСП не отработали полный год, а также то, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», членам ВСП в 2024 году повысили «минимальную» зарплату до 236 тысяч грн в месяц. За 2024 год общая цифра должна быть больше.
Напомним, по данным «дашборда» Министерства финансов, средняя зарплата члена Высшего совета правосудия составляет 308,3 тысяч грн в месяц. Руководитель госслужбы в ВРП получает в среднем 144,2 тысячи грн, а специалист профессионального уровня в четыре раза меньше – 42,8 тыс. грн. Также руководитель секретариата ВСП Михаил Шумило, который в феврале 2023 года уволился из Верховного Суда и перешел на работу в Высший совет правосудия, в декабре 2023 задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии – получил 175,3 тыс. грн зарплаты в ВСП.
Автор: Наталья Мамченко
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