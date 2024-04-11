Столичная прокуратура вернула государству земельный участок водного фонда у Кременчугского водохранилища

Прокуратура добилась отмены незаконной передачи в аренду для строительства земельного участка водного фонда у Кременчугского водохранилища площадью более 2,7 га.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура столицы вернула государству земельный участок водного фонда площадью более 2,7 гектара, расположенный в пределах Кременчугского водохранилища. Решение об этом было принято Верховным Судом, который удовлетворил кассационную жалобу Киевской городской прокуратуры и оставил в силе решение об отмене незаконного распоряжения Черкасской РГА. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Указанный участок был передан в аренду для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения областной администрацией в 2017 году. Однако это было сделано без соблюдения установленного законодательством порядка, поскольку не было изменено целевое назначение земель водного фонда на земли рекреационного назначения.

В связи с этим прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Черкасской области, который в 2021 году удовлетворил иск прокурора. Однако Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение в 2022 и 2023 годах.

Отмечается, что Киевская городская прокуратура дважды обжаловала эти постановления, и, благодаря последовательной и настойчивой позиции, Верховный Суд оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, незаконное распоряжение Черкасской РГА отменено.

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