Три победителя конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

В четверг, 11 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с четырьмя победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Ищенко Александра Петровича на должность судьи Ирпенского городского суда в Киевской области;
Зайцеву Марину Сергеевну на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова;
Буланову Юлию Николаевну на должность судьи Шевченковского районного суда в Киеве.
Приостановлено участие в конкурсе Вишневского Анатолия Евгеньевича.
Ранее сообщалось, что ВККС назначила квалификационное оценивание для 24 судей.
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