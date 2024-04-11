Три победителя конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

ВККС провела собеседования с четырьмя победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

В четверг, 11 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с четырьмя победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Ищенко Александра Петровича на должность судьи Ирпенского городского суда в Киевской области;

Зайцеву Марину Сергеевну на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова;

Буланову Юлию Николаевну на должность судьи Шевченковского районного суда в Киеве.

Приостановлено участие в конкурсе Вишневского Анатолия Евгеньевича.

Ранее сообщалось, что ВККС назначила квалификационное оценивание для 24 судей.

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