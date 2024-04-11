Личное распоряжение по выплате единовременной денежной помощи: образец заявления

Нотариусам представили пример личного распоряжения военнослужащих на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи.

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Личное распоряжение – это документ, посредством которого военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления и полицейские имеют возможность реализовать свое право на распоряжение единовременной денежной помощью на случай своей гибели (смерти).

Личное распоряжение составляется в письменной произвольной форме, в документе указывается лицо (лица), которые получат указанную помощь, с определением размера доли таких лиц в процентах.

Это предусмотрено Законом Украины № 3515-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи» (вступил в силу 29.03.2024).

Как мы писали ранее, Минюст предоставил разъяснение об удостоверении подлинности подписи на личном распоряжении, предусмотренном Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Комиссия НПУ по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности проанализировала новации Закона № 3515-IX, а также предоставила:

– примерный образец личного распоряжения;

– примерный образец заявления об отмене личного распоряжения.

С примерами можно ознакомить в документе ниже:

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