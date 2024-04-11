Личное распоряжение по выплате единовременной денежной помощи: образец заявления

Личное распоряжение – это документ, посредством которого военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления и полицейские имеют возможность реализовать свое право на распоряжение единовременной денежной помощью на случай своей гибели (смерти).
Личное распоряжение составляется в письменной произвольной форме, в документе указывается лицо (лица), которые получат указанную помощь, с определением размера доли таких лиц в процентах.
Это предусмотрено Законом Украины № 3515-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи» (вступил в силу 29.03.2024).
Как мы писали ранее, Минюст предоставил разъяснение об удостоверении подлинности подписи на личном распоряжении, предусмотренном Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Комиссия НПУ по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности проанализировала новации Закона № 3515-IX, а также предоставила:
– примерный образец личного распоряжения;
– примерный образец заявления об отмене личного распоряжения.
С примерами можно ознакомить в документе ниже:
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