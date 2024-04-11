Особисте розпорядження щодо виплати одноразової грошової допомоги: зразок заяви

Нотаріусам надали приклад особистого розпорядження військовослужбовців на випадок загибелі про виплату одноразової грошової допомоги.

Джерело фото: ЗМІ

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Особисте розпорядження – це документ, за допомогою якого військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та поліцейські мають можливість реалізувати своє право на розпорядження одноразовою грошовою допомогою на випадок своєї загибелі (смерті).

Особисте розпорядження складається в письмовій довільній формі, в документі вказується особа (особи), які отримають вказану допомогу, з визначенням розміру частки таких осіб у відсотках.

Це передбачено Законом України № 3515-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» (набрав чинності 29.03.2024).

Як ми писали раніше, Мін'юст надав роз'яснення щодо засвідчення справжності підпису на особистому розпорядженні.

Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності проаналізувала новації Закону № 3515-IX, а також надала:

– Примірний зразок особистого розпорядження;

– Примірний зразок заяви про скасування особистого розпорядження.

З прикладами можна ознайомити у документі нижче:

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