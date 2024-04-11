Засвідчення справжності підпису на особистому розпорядженні військовослужбовців – роз'яснення нотаріусам

Мін'юст надав роз'яснення щодо засвідчення справжності підпису на особистому розпорядженні, передбаченому Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Колаж: sud.ua

Особисте розпорядження – це документ, за допомогою якого військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та поліцейські мають можливість реалізувати своє право на розпорядження одноразовою грошовою допомогою на випадок своєї загибелі (смерті).

Особисте розпорядження складається в письмовій довільній формі, в документі вказується особа (особи), які отримають вказану допомогу, з визначенням розміру частки таких осіб у відсотках.

Це передбачено Законом України № 3515-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» (набрав чинності 29.03.2024).

Як пишуть у Нотаріальній палаті, Міністерство юстиції у своєму листі надало низку роз’яснень, а саме:

– особисте розпорядження має викладатися на спеціальних бланках нотаріальних документів, беручи до уваги особливу природу особистого розпорядження та необхідність мінімізації ризиків, пов’язаних з підробленням зазначеного документа, та як наслідок незаконного отримання одноразової грошової допомоги, яка виплачується у зв’язку із втратою військовослужбовцем життя, що відповідно до статті 3 Конституції України є найвищою соціальною цінністю;

– другий примірник особистого розпорядження слід долучати до справи 02-54 «Інші правочини» номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса, передбаченої додатком 32 до Правил ведення нотаріального діловодства.

Роз'яснення Мін'юсту у документі нижче:

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