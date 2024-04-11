Удостоверение подлинности подписи на личном распоряжении военнослужащих – разъяснение нотариусам

Минюст предоставил разъяснение об удостоверении подлинности подписи на личном распоряжении, предусмотренном Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Коллаж: sud.ua

Личное распоряжение – это документ, посредством которого военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления и полицейские имеют возможность реализовать свое право на распоряжение единовременной денежной помощью на случай своей гибели (смерти).

Личное распоряжение составляется в письменной произвольной форме, в документе указывается лицо (лица), которые получат указанную помощь, с определением размера доли таких лиц в процентах.

Это предусмотрено Законом Украины № 3515-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи» (вступил в силу 29.03.2024).

Как пишут в Нотариальной палате, Министерство юстиции в своем письме предоставило ряд разъяснений, а именно:

– личное распоряжение должно выкладываться на специальных бланках нотариальных документов, принимая во внимание особую природу личного распоряжения и необходимость минимизации рисков, связанных с подделкой указанного документа, и как следствие незаконного получения единовременной денежного помощи, которая выплачивается в связи с утратой военнослужащим жизни, что в соответствии со статьей 3 Конституции Украины является самой высокой социальной ценностью;

– второй экземпляр личного распоряжения следует приобщать к делу 02-54 «Прочие сделки» номенклатуры дел государственной нотариальной конторы и частного нотариуса, предусмотренной приложением 32 к Правилам ведения нотариального делопроизводства.

Разъяснение Минюста в документе ниже:

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