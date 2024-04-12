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Как облагаются налогом доходы от недвижимости в Украине: разъяснение

21:57, 12 апреля 2024
Уплата ВС физлицом-арендодателем с дохода за предоставление недвижимости в аренду осуществляется в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала.
Как облагаются налогом доходы от недвижимости в Украине: разъяснение
Источник фото: borgexpert.com
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Государственная налоговая служба в Тернопольской области объясняет, что согласно пункту 164.2.5 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду, который определен в порядке, установленном пунктом 170.1 НКУ.

Налогообложение дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилищного найма (поднайма) определено пунктом 170.1 НКУ. Согласно пункту 170.1.4, доходы, указанные в подпунктах 170.1.1-170.1.3 НКУ, облагаются налогом налоговым агентом при их начислении (выплате) по ставке, определенной пунктом 167.1 НКУ.

Если арендатором является физическое лицо, не являющееся самозанятым лицом, то лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, является налогоплательщик - арендодатель.

Арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог в бюджет в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины для квартального отчетного (налогового) периода. Он должен представить годовую налоговую декларацию в течение 40 календарных дней после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала с отражением суммы полученного дохода и суммы уплаченного налога.

Следовательно, уплата военного сбора физическим лицом - арендодателем с дохода, полученного от физического лица - арендатора за предоставление недвижимости в аренду, осуществляется в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины для квартального отчетного (налогового) периода.

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