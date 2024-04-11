Верховная Рада одобрила законопроект о полиграфе для кандидатов в Бюро экономической безопасности за основу

Верховная Рада 11 апреля в первом чтении одобрила законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Он предусматривает, что кандидаты на должности в Бюро экономической безопасности будут проходить полиграф.
Предлагаемые изменения в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» заключаются в следующем:
2) Заключительные и переходные положения предполагают:
Впрочем, законопроект будут перерабатывать во второе чтение в ключевых аспектах из-за требований международных партнеров.
Напомним, что среди просьб международных партнеров – то, чтобы по результатам конкурса по избранию Директора БЭБ конкурсная комиссия предлагала к назначению только одного кандидата, а не двух, а также возможность отсеивать при переаттестации определенных работников БЭБ, руководствуясь «обоснованным сомнением», и привлечение к конкурсных комиссий по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов, делегированных международными партнерами.
Заметим, что 10 апреля Киев посетила Пенни Прицкер – специальный представитель, назначенный Президентом США Джо Байденом в сентябре 2023 года. Она приняла участие в заседании Управляющего комитета межведомственной Координационной Платформы доноров Украины.
Также следует напомнить, что 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке БЭБ. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля чиновники «провели интенсивные дискуссии с МВФ, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона.
Автор: Наталья Мамченко
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