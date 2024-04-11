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Верховная Рада одобрила законопроект о полиграфе для кандидатов в Бюро экономической безопасности за основу

14:15, 11 апреля 2024
Парламент принял за основу законопроект о перезагрузке БЭБ, устанавливающий обязательность прохождения полиграфа.
Верховная Рада одобрила законопроект о полиграфе для кандидатов в Бюро экономической безопасности за основу
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Верховная Рада 11 апреля в первом чтении одобрила законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Он предусматривает, что кандидаты на должности в Бюро экономической безопасности будут проходить полиграф.

Предлагаемые изменения в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» заключаются в следующем:

  • требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений, отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;
  • уточнение оснований увольнения директора БЭБ;
  • установление обязательности прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ;
  • определение положений по формированию и принятию решения Комиссией по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности БЭБ, уточнению прав и обязанностей ее членов и предусмотреть, что финансирование деятельности указанной Комиссии и ее членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи;

2) Заключительные и переходные положения предполагают:

  • обязательное прохождение аттестации заместителями директора БЭБ;
  • первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией после завершения первого и третьего года в должности Директора БЭБ);
  • доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность Директора БЭБ;
  • Директор БЭБ формирует новую дисциплинарную комиссию.

Впрочем, законопроект будут перерабатывать во второе чтение в ключевых аспектах из-за требований международных партнеров.

Напомним, что среди просьб международных партнеров – то, чтобы по результатам конкурса по избранию Директора БЭБ конкурсная комиссия предлагала к назначению только одного кандидата, а не двух, а также возможность отсеивать при переаттестации определенных работников БЭБ, руководствуясь «обоснованным сомнением», и привлечение к конкурсных комиссий по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов, делегированных международными партнерами.

Заметим, что 10 апреля Киев посетила Пенни Прицкер – специальный представитель, назначенный Президентом США Джо Байденом в сентябре 2023 года. Она приняла участие в заседании Управляющего комитета межведомственной Координационной Платформы доноров Украины.

Также следует напомнить, что 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке БЭБ. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля чиновники «провели интенсивные дискуссии с МВФ, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона.

Автор: Наталья Мамченко

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Верховная Рада одобрила законопроект о полиграфе для кандидатов в Бюро экономической безопасности за основу

Парламент принял за основу законопроект о перезагрузке БЭБ, устанавливающий обязательность прохождения полиграфа.

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