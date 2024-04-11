Верховна Рада схвалила законопроект про поліграф для кандидатів до Бюро економічної безпеки за основу

Парламент прийняв за основу законопроект про перезавантаження БЕБ, який встановлює обов’язковість проходження поліграфа.

Верховна Рада 11 квітня у повторному першому читанні схвалила законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Він передбачає, що кандидати на посади до Бюро економічної безпеки (БЕБ) будуть проходити поліграф.

Пропоновані зміни до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» полягають у наступному:

вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень, відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

уточнення підстав звільнення директора БЕБ;

встановлення обов’язковості проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ;

визначення положень щодо формування та прийняття рішення Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ, уточнення прав і обов’язків її членів та передбачити, що фінансування діяльності зазначеної Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;

2) Прикінцеві та перехідні положення передбачають:

обов’язкове проходження атестації заступниками директора БЕБ;

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді Директора БЕБ);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду Директора БЕБ;

Директор БЕБ формує нову дисциплінарну комісію.

Втім, законопроект будуть переробляти на друге читання у ключових аспектах через вимоги міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що серед прохань міжнародних партнерів – те, щоб за результатами конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія пропонувала до призначення лише одного кандидата, а не двох, а також можливість відсіювати при переатестації певних працівників БЕБ, керуючись «обгрунтованим сумнівом», і залучення до конкурсних комісій з відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.

Зауважимо, що 10 квітня до Києва завітала Пенні Пріцкер – спеціальний представник, призначений Президентом США Джо Байденом у вересні 2023 року. Вона взяла участь у засіданні Керівного комітету міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України.

Також слід нагадати, що 23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження БЕБ. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 22 лютого урядовці «провели інтенсивні дискусії з МВФ, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону.

Автор: Наталя Мамченко

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