Верховна Рада схвалила законопроект про поліграф для кандидатів до Бюро економічної безпеки за основу

Верховна Рада 11 квітня у повторному першому читанні схвалила законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Він передбачає, що кандидати на посади до Бюро економічної безпеки (БЕБ) будуть проходити поліграф.
Пропоновані зміни до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» полягають у наступному:
2) Прикінцеві та перехідні положення передбачають:
Втім, законопроект будуть переробляти на друге читання у ключових аспектах через вимоги міжнародних партнерів.
Нагадаємо, що серед прохань міжнародних партнерів – те, щоб за результатами конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія пропонувала до призначення лише одного кандидата, а не двох, а також можливість відсіювати при переатестації певних працівників БЕБ, керуючись «обгрунтованим сумнівом», і залучення до конкурсних комісій з відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.
Зауважимо, що 10 квітня до Києва завітала Пенні Пріцкер – спеціальний представник, призначений Президентом США Джо Байденом у вересні 2023 року. Вона взяла участь у засіданні Керівного комітету міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України.
Також слід нагадати, що 23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження БЕБ. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 22 лютого урядовці «провели інтенсивні дискусії з МВФ, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону.
Автор: Наталя Мамченко
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