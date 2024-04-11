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Судді Восьмого ААС передали 60 FPV дронів для потреб військовослужбовців

10:30, 11 квітня 2024
Судді передали FPV дрони військовим 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Судді Восьмого ААС передали 60 FPV дронів для потреб військовослужбовців
Джерело фото: 8aa.court.gov.ua
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Судді Восьмого апеляційного адміністративного суду передали для потреб 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила 60 FPV дронів на загальну суму понад 990 тисяч гривень. Про це повідомили у Восьмому ААС.

10 квітня 2024 року дрони передали для потреб 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, було придбано Громадською організацією «Добро.Дій» (ініціатива «Пташки перемоги») за кошти суддів Восьмого ААС.

«Придбання дронів суддями Восьмого апеляційного адміністративного суду – це чергова волонтерська ініціатива, яка полягає у забезпеченні військовослужбовців Збройних сил України новітніми засобами боротьби з агресором. Кожен суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду, який долучився до цього проєкту, вважає своїм громадянським обов’язком допомагати та підтримувати тих, хто боронить нашу державу. Дрони, які сьогодні ми передаємо 24-й бригаді, це наш внесок у збереження життів наших військових та перемогу України», – зазначив очільник Восьмого ААС Олег Заверуха.

Керівник громадської організації «Добро.Дій» (ініціатива «Пташки перемоги») Ігор Дулин зауважив, що: «Придбання суддями Восьмого апеляційного адміністративного суду таких необхідних для наших військовослужбовців дронів, є свідченням активної громадянської позиції, відповідальності та патріотизму. Такі дії суддів мають бути прикладом для наслідування іншими установами, підприємствами та організаціями».

За словами заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила підполковника Олега Комісарчука – «Дрони на лінії фронту дуже потрібні нашим військовим, бо, якби не коптери, цю роботу виконували б військові самостійно. Саме з дронами вони залишаються на безпечних позиціях, а основну роботу за них виконує техніка. Завдяки цій техніці, військовослужбовці 24-ї бригади тримають ввірені їм позиції і міцно стоять на захисті української землі».

Довідково: Благодійний проєкт «Пташки Перемоги» – всеукраїнський благодійний проєкт, основною метою якого є забезпечення української армії безпілотними літальними апаратами. Загальна кількість безпілотних літальних апаратів відправлених військовим частинам: Національної гвардії України, Збройних сил України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України через благодійний проєкт сягнула – 5 тис. штук.

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