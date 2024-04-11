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Перегляд Пенсійним фондом стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, є неприпустимим, — РСУ

14:06, 11 квітня 2024
Єдиним органом, який має право на обчислення необхідного стажу роботи на посаді судді, є Вища рада правосуддя.
Перегляд Пенсійним фондом стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, є неприпустимим, — РСУ
Джерело фото: Рада суддів України
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Рада суддів України 11 квітня 2024 року звернулася до Пенсійного фонду України із заявою про необхідність звернути увагу на те, що єдиним органом, який має право на обрахування та встановлення стажу роботи на посаді судді, є Вища рада правосуддя.

Також РСУ визнала неприпустимою практику органів Пенсійного фонду щодо перегляду стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку та призначення щомісячного довічного грошового утримання, вже визначеного у рішенні Вищої ради правосуддя при розгляді заяви судді про відставку.

Зазначимо, що відповідне звернення РСУ мотивовано діючою практикою органів Пенсійного фонду про фактичний перегляд встановленого Радою правосуддя стажу роботи на посаді судді.

Внаслідок дій Пенсійного фонду, судді у відставці отримують довічне грошове утримання зовсім у іншому розмірі, ніж вони розраховували.

Відтак, судді у відставці змушені звертатися з позовами до судів і встановлювати незаконність дій Пенсійного фонду в судовому порядку.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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