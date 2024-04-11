Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США та Данії перебуває на завершальному етапі

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що терміни поставок в Україну F-16 не розкриваються.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 перебуває на завершальній стадії. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає «Укрінформ».

«Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США», – зазначив речник.

Євлаш уточнив, що українські пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні. «Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як «Шахеди», і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети тощо», – уточнив Євлаш.

Він зауважив, що про терміни поставок в Україну F-16 не слід говорити: «Наші партнери не багатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо».

«Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару», – наголосив Євлаш.

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