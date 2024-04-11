Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США и Дании находится на завершающем этапе

В Воздушных силах ВСУ отметили, что сроки поставок в Украину F-16 не раскрываются.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 находится на завершающей стадии. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает «Укринформ».

«Сейчас у нас проходят обучение сразу несколько групп, несколько подготовительных этапов – на завершающих этапах, в частности, пилоты, которые проходят подготовку в Дании и США», – отметил спикер.

Евлаш уточнил, что украинские пилоты уже тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, поставленных перед ними в Украине. «Отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как «Шахеды», и таким, как крылатые и управляемые авиационные ракеты», – уточнил Евлаш.

Он отметил, что о сроках поставок в Украину F-16 не следует говорить: «Наши партнеры не многословны. Все, что касается F-16, производится за закрытой дверью. И о сроках мы не говорим».

«Определенная стратегическая неопределенность дает нам момент для внезапности и неожиданного удара», - подчеркнул Евлаш.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.