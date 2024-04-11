В Харькове возобновили работу метро, однако с задержками

Харьковское метро возобновляет работу после российского обстрела.

Источник фото: metro.kharkov.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после российского обстрела, который произошел 11 апреля, метрополитен в городе возобновил работу. Предварительно метро использовалось как укрытие.

"В ближайшие минуты должен заработать метрополитен", - заявил мэр.

Однако, он также добавил, что из-за нехватки электроэнергии интервал движения поездов будет составлять не менее 20 минут.

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