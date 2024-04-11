У Харкові відновили роботу метро, проте із затримками

Харківське метро відновлює роботу після російського обстрілу.

Джерело фото: metro.kharkov.ua

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після російського обстрілу, який стався 11 квітня, метрополітен у місті відновив роботу. Попередньо метро використовувалося як укриття.

«У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен», - заявив мер.

Однак, він також додав, що через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин.

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