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У Харкові відновили роботу метро, проте із затримками

14:01, 11 квітня 2024
Харківське метро відновлює роботу після російського обстрілу.
У Харкові відновили роботу метро, проте із затримками
Джерело фото: metro.kharkov.ua
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після російського обстрілу, який стався 11 квітня, метрополітен у місті відновив роботу. Попередньо метро використовувалося як укриття.

«У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен», - заявив мер.

Однак, він також додав, що через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин.

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