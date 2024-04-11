11 квітня – останній день реєстрації для участі в НМТ

Усім, хто вже зареєструвався в НМТ, треба перевірити в персональних кабінетах, чи були відправлені дані для обробки до регіональних центрів УЦОЯО.

Фото: suspilne.media

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий нагадав, що 11 квітня – це останній день реєстрації для участі в НМТ-2024. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Усі, хто відкладав реєстрацію на потім, — цей час настав. Усі, хто вже зареєструвалися, перевірте в персональних кабінетах, чи відправили ви свої дані для обробки до регіональних центрів УЦОЯО. Якщо отримали повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої інформації та/або копій документів — зробіть це якомога скоріше, але не пізніше 15 квітня», - заявив він.

За його словами, станом на сьогодні складати тестування в Україні планують 265 543 особи, а за кордоном ー 21 185 осіб. Водночас понад 270 тисяч осіб вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року.

Нагадаємо, тимчасові екзаменаційні центри за межами України будуть створені у 57 містах 32 країн.

Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня.

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