Мільйон у сріблі: на кордоні з Польщею митники виявили у водія 20 кг ланцюжків для прикрас

Митники виявили понад 20 кг заготовок для виготовлення ювелірних виробів.

Джерело фото: Державна митна служба України

Митники при пункті пропуску «Шегині-Медика» виявили близько 20 кілограмів заготовок для виготовлення ювелірних виробів у 33-річного водія, який прибув із Польщі. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Під час митного контролю автомобіля «Mercedes-Benz», водій якого заявив про відсутність товарів, які підлягають обов'язковій декларації та оподаткуванню, митникам вдалося виявити підозрілі об'єкти. Після докладного огляду та застосування рентгенотелевізійної установки в салоні вантажівки, між сидіннями, були виявлені заготовки для виробництва ювелірних виробів: 21 бухта з ланцюжками зі срібла.

За фактом порушення митних правил складається протокол. Виявлені товари, загальною вагою 19,3 кілограма, підлягають тимчасовому утриманню.

Джерело фото: Державна митна служба України

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