Миллион в серебре: на границе с Польшей таможенники обнаружили у водителя 20 кг цепочек для украшений

Таможенники обнаружили более 20 кг заготовок для изготовления ювелирных изделий.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники при пункте пропуска "Шегини-Медика" обнаружили около 20 килограммов заготовок для изготовления ювелирных изделий у 33-летнего водителя, который прибыл из Польши. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время таможенного контроля автомобиля "Mercedes-Benz", водитель которого заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательной декларации и налогообложению, таможенникам удалось обнаружить подозрительные объекты. После подробного осмотра и применения рентгенотелевизионной установки в салоне грузовика, между сиденьями, были обнаружены заготовки для производства ювелирных изделий: 21 бухта с цепочками из серебра.

По факту нарушения таможенных правил составляется протокол. Обнаруженные товары, общим весом 19,3 килограмма, подлежат временному содержанию.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

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