Повторного медосмотра лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы не будет, но решения МСЭК проверят правоохранители

Закон о мобилизации поручает Кабмину совместно с правоохранительными органами проверить решение МСЭК по установлению инвалидности ІІ и ІІІ групп после 24 февраля 2022 года.

Как известно, первая редакция законопроекта об усилении мобилизации 10449, принятая в первом чтении, предусматривала, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий, полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года должны были пройти повторное медицинское освидетельствование на пригодность к военной службе.

Впрочем, финальная версия законопроекта 10449, рекомендованная Комитетом, этой нормы уже не предусматривает. Вместе с тем поручено проверить решения МСЭК.

Так, закон о мобилизации предусматривает поручение Кабмину принять меры совместно с правоохранительными органами во исполнение решения СНБО от 30 августа 2023 по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу настоящего Закона впервые установлена инвалидность II и III групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности и/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий) ), полученных при защите Отечества, а также отсутствии конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или наличия онкологического заболевания, интеллектуальных или психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов, причины инвалидности с детства).

Вместе с тем, переосмотр должны пройти лица, ранее признанные ограниченно пригодными.

Напомним, что 2 апреля Президент подписал закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных (законопроект №10313). В соответствии с ним мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, то есть, до 4 февраля 2025 года.

Автор: Наталья Мамченко

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