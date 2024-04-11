В Пентагоне заявили, что не могут заставить компанию Маска заблокировать Starlink, которые использует рф

В США заявили, что «принимают меры» и «разрабатывают» проблему со SpaceX и Украиной.

Фото: 24tv.ua

Министерство обороны США не может заставить компанию Илона Маска SpaceX прекратить обслуживание Starlink, которое использую российские оккупационные войска на фронте в Украине. По словам помощник министра обороны США по космической политике Джона Пламба, Пентагон работает с Украиной и SpaceX по этому вопросу, передает Defence One.

Он отметил, что Starlink является коммерческим продуктом, и россия пытается покупать терминалы через черный рынок.

«Я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи (прекратить обслуживание терминалов Starlink на территории Украины, которыми пользуются оккупанти – ред.), поэтому я просто скажу об этом. Я знаю об опасениях Украины и работаю над этим вместе с Украиной и Starlink», - заявил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли компания SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб заявил: «Я думаю, что они – отличный партнер». Стороны смогли добиться определенного процесса.

По его словам, Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы «оказать услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами... конечно, без лицензий...»

«Так что мы работаем над этим, достигли определенного прогресса, и после этого все будет засекречено», - сказал Пламб.

Напомним, что ранее появилась информация, что оккупанты на фронте начали использовать Starlink. Позже в разведке это подтвердили.

В Минцифры сообщили, что Украина знает, как обезвредить Starlink на оккупированной территории.

Добавим, США начали расследование против SpaceX из-за использования Starlink российскими военными.

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