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  1. В Украине

Украина знает, как обезвредить Starlink на оккупированной территории, — Михаил Федоров

12:33, 20 февраля 2024
По словам министра, существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, использующий рф на фронте, не работали.
Украина знает, как обезвредить Starlink на оккупированной территории, — Михаил Федоров
Фото: Getty Images
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В Министерство цифровой трансформации коммуницировали с основателем SpaceX Илоном Маском по использованию российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink на фронте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Суспільному».

«Мы посмотрели, проанализировали кейс, который как раз был в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации? Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было», — отметил Федоров.

В то же время министр подчеркнул, что не знает, как соответствующая ситуация разрешится.

«Но мы нашли этот алгоритм, предложили его. Точнее, компания SpaceX уже подобное делала что-то с правительством Израиля, вот мы такое предложили», — продолжил чиновник.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли SpaceX возможность отключить Starlink на временно оккупированной территории Украины, Федоров рассказал, что такая возможность есть, «но для нас это тоже будет катастрофически».

«Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые, по сути, там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX», – подчеркнул министр.

Чиновник не верит в то, что существует связь между тем, что у оккупантов появились Starlink, и между тем, как Маск сейчас комментирует российско-украинскую войну.

«Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, прямо сейчас это попало в публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажил это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют и сделать так, чтобы наши продолжили работать», — добавил Федоров.

Ранее стало известно, что страна-террорист использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам обороны доступ к коммерческим спутникам Starlink.

Также в разведке рассказали, что оккупанты начали использовать терминалы Starlink на захваченных территориях Украины.

Добавим, что Starlink поставляют в рф через третьи страны, оккупанты используют их на линии фронта.

 

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