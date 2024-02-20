Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території, — Михайло Федоров

За словами міністра, існує спосіб, як зробити так, аби Starlink, що використовує рф на фронті, не працювали.

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У Міністерство цифрової трансформації комунікували із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю «Суспільному».

«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було», — зазначив Федоров.

Водночас міністр наголосив, що не знає, як відповідна ситуація вирішиться.

«Але ми знайшли цей алгоритм, запропонували його. Точніше, компанія SpaceX вже подібне щось робила з урядом Ізраїлю, от ми таке запропонували», — продовжив посадовець.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, «але для нас це також буде катастрофічно».

«Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX», — підкреслив міністр.

Посадовець не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в окупантів з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну.

«Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати», — додав Федоров.

Раніше стало відомо, що країна-терорист використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам оборони доступ до комерційних супутників Starlink.

Також у розвідці розповіли, що окупанти почали використовувати термінали Starlink на захоплених територіях України.

Додамо, що Starlink постачають до рф через треті країни, окупанти використовують їх на лінії фронту.

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