Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні: відео

Президент наголосив, що десять років тому ми встояли й далі стоїмо у боротьбі за нашу незалежність.

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У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Хрест встановлений громадськістю в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Президент наголосив, що десять років тому ми встояли й далі стоїмо у боротьбі за нашу незалежність.

«Десять років Небесній Сотні. Вже десять...

Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними.

Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають.

Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії.

Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо.

Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом», - написав Президент.

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