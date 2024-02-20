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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео

Насамперед має значення не те, що передбачено скасувати Господарський кодекс України чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси: чи є скасування цього Кодексу самоціллю, чи воно спрямоване на вирішення проблем, які існують у державі.

Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

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Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні: відео

10:43, 20 лютого 2024
Президент наголосив, що десять років тому ми встояли й далі стоїмо у боротьбі за нашу незалежність.
Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні: відео
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У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Хрест встановлений громадськістю в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Президент наголосив, що десять років тому ми встояли й далі стоїмо у боротьбі за нашу незалежність.

«Десять років Небесній Сотні. Вже десять...

Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними.

Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають.

Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії.

Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. 

Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом», - написав Президент.

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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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