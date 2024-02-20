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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. В Україні

Київ готує заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

23:19, 20 лютого 2024
Столиця готується податися на отримання статусу креативного міста ЮНЕСКО.
Київ готує заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У столиці розпочато роботи з набуття у 2024 році Києвом статусу креативного міста ЮНЕСКО.

Як зазначили у КМДА, це ініціатива постійної комісії Київміськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Представники державного та приватного секторів, громадянського суспільства, культурних і креативних індустрій під час тематичного круглого столу визначили, що саме музичне мистецтво є найбільш яскравою сферою-представником української столиці.

За словами голови Вікторії Мухи, представленість Києва в Мережі креативних міст ЮНЕСКО також допоможе нам у боротьбі з кремлівською пропагандою, яка протягом століть намагалась знецінити нашу ідентичність, історію і культуру, а найкраще привласнювала собі.

Для отримання статусу місто має подати заявку з основними досягненнями, інституціями, міськими проєктами і програмами, а також 4-річний стратегічний план дій із зазначенням конкретних проєктів та ініціатив на місцевому і міжнародному рівнях, що мають бути реалізовані після можливого набуття статусу. Умовою є також створення координаційної команди, яка в разі отримання статусу впроваджуватиме 4-річний план і звітуватиме про його виконання кожні 4 роки.

Подати пропозиції до 4-річного стратегічного плану можна до 10 березня на електронну пошту: [email protected].

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