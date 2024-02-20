Київ готує заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Столиця готується податися на отримання статусу креативного міста ЮНЕСКО.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці розпочато роботи з набуття у 2024 році Києвом статусу креативного міста ЮНЕСКО.

Як зазначили у КМДА, це ініціатива постійної комісії Київміськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Представники державного та приватного секторів, громадянського суспільства, культурних і креативних індустрій під час тематичного круглого столу визначили, що саме музичне мистецтво є найбільш яскравою сферою-представником української столиці.

За словами голови Вікторії Мухи, представленість Києва в Мережі креативних міст ЮНЕСКО також допоможе нам у боротьбі з кремлівською пропагандою, яка протягом століть намагалась знецінити нашу ідентичність, історію і культуру, а найкраще привласнювала собі.

Для отримання статусу місто має подати заявку з основними досягненнями, інституціями, міськими проєктами і програмами, а також 4-річний стратегічний план дій із зазначенням конкретних проєктів та ініціатив на місцевому і міжнародному рівнях, що мають бути реалізовані після можливого набуття статусу. Умовою є також створення координаційної команди, яка в разі отримання статусу впроваджуватиме 4-річний план і звітуватиме про його виконання кожні 4 роки.

Подати пропозиції до 4-річного стратегічного плану можна до 10 березня на електронну пошту: [email protected].

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