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  1. В Україні

Під Одесою підірвали автомобіль представників української добровольчої армії: двоє поранених

10:24, 20 лютого 2024
Чоловік і жінка, які знаходилися в авто, отримали численні травми.
Під Одесою підірвали автомобіль представників української добровольчої армії: двоє поранених
Фото: поліція
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У селі Гвардійське на Одещині невідомі підірвали авто Української добровольчої армії. В салоні знаходилися двоє людей, які отримали численні травми.

"Біля одного з військових об'єктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра - Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція", - йдеться в повідомленні УДА. 

Там також зазначили, що командування УДА розцінює підрив авто як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ.

У поліції прокоментували ситуацію, заявивши, що встановлюють обставини вибуху автомобіля. Справу розслідують як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. 

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