Под Одессой пподорвали автомобиль представителей украинской добровольческой армии: двое раненых

Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, получили многочисленные травмы.

В селе Гвардейское в Одесской области неизвестные подорвали авто Украинской добровольческой армии. В салоне находились два человека, получившие многочисленные травмы.

"Возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был подорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши собратья и сестры - Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", - говорится в сообщении УДА.

Там также отметили, что командование УДА расценивает подрыв авто как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских ДРГ.

В полиции прокомментировали ситуацию, заявив, что устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля. Дело расследуют как покушение на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.