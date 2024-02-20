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  1. В Украине

В Киеве разоблачили мужчину, который пользовался липовым удостоверением работника Бюро

11:38, 20 февраля 2024
Он показывал удостоверения во время общения с правоохранительными органами во избежание проверок автомобиля и административных штрафов за нарушение ПДД.
В Киеве разоблачили мужчину, который пользовался липовым удостоверением работника Бюро
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В Киеве официально безработный житель города изготовил себе липовое удостоверение работника ГБР. Он показывал удостоверения во время общения с сотрудниками полиции и другими правоохранительными органами во избежание проверок автомобиля и административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина даже сшил себе подходящую одежду. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В Бюро отмечают, что, по оперативной информации, он может быть причастен к торговле наркотиками. В частности, при обыске у него был изъят порошок, похожий на наркотическое средство.

Мужчина нигде не работает, но при этом живет в изобилии и нехватки средств не чувствует, подчеркивают в ГБР.

Во время обыска у него дома сотрудники Бюро обнаружили форму с символикой ГБР, автоматическое оружие и радиостанции.

В рамках возбужденного уголовного производства по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины будут назначены экспертизы, после которых будут определены дальнейшие процессуальные действия.

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