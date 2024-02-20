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  1. Суд инфо

ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Болградского райсуда Одесской области

11:00, 20 февраля 2024
Судья подозревается в вымогательстве и мошенничестве.
ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Болградского райсуда Одесской области
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Высший совет правосудия временно, до 9 апреля 2024 года, отстранил от правосудия судью Болградского районного суда Одесской области в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 27, частью третьей статьи 369, частью первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а именно подстрекательстве к выражению предложения предоставить и к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное положение, за совершение служебного в интересах придающего такую выгоду действий с использованием предоставленной им власти и завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве).

9 февраля 2024 года судье Болградского районного суда Одесской области сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, их соразмерность с такими основами, как независимость и неприкосновенность судей и последствиями временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, а также сроки досудебного расследования в уголовном производстве, Высшее удовлетворила указанное ходатайство и временно отстранила судью от осуществления правосудия.

Ранее мы писали, что судью из Одесской области подозревают в вымогательстве и мошенничестве.

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