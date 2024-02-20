Республиканцы в Палате представителей внесли альтернативный проект о помощи Украине

Судя по тому, он не предусматривает прямого бюджетного финансирования.

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки выдвинут альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает The Hill.

В частности, республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден призывают своих коллег поддержать альтернативную версию законопроекта об иностранной помощи.

«Позиция Украины находится под угрозой. Кончаются боеприпасы, и они отступают (...). Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе», - цитирует издание письма законодателей.

Они отметили, что без американского оружия и боеприпасов Украина «может потерпеть неудачу».

Альтернативный законопроект предусматривает выделение Минобороны $66,32 млрд, в том числе около $47 млрд для Украины, $10 млрд для Израиля, $5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и $2 млрд в поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

В нем также содержатся положения о границах, включая возобновление политики «Остаться в Мексике», в рамках которой мигранты - просители убежища должны ждать судебных слушаний, находясь в Мексике.

«Хотя наша ответственность за защиту американских интересов и демократии велика, наша обязанность также состоит в том, чтобы помнить о ресурсах Америки. Вот почему наш законопроект ограничивает предварительные предложения об иностранной помощи необходимыми военными поставками для Украины и Израиля», - отметили законодатели.

Судя по тому, законопроект не предусматривает прямого бюджетного финансирования.

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