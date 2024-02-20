Суд продлил арест экс-президента «Мотор Сечи» Вячеслава Богуслаева еще на два месяца

Мера пресечения продлена до 18 апреля.

В понедельник, 19 февраля, Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему президенту компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву. Он будет содержаться под стражей без права на внесение залога до 18 апреля. Об этом сообщает «Суспільне».

Адвокат Богуслаева заявил, что это первое заседание, где суд должен был начать рассмотрение дела по существу, однако времени на это не хватило. Сначала суд рассмотрел ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, а затем продолжении меры пресечения.

Адвокат заявил, что они будут готовить апелляцию на решение о продлении меры предосторожности Богуслаеву — это связано с тем, что у него резко ухудшается здоровье.

Ранее мы писали, что Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко.

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