Завладение 3,5 млн грн: ВАКС объявил приговор экс-начальнику финансовой службы воинской части в Сумской области

Бывший начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумщины получил 11,5 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В понедельник, 19 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор, которым бывший начальник финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области признан виновным в завладении денежными средствами воинской части на сумму почти 3,5 млн грн. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Отмечается, что лицо скрывается от правосудия. Судебное разбирательство по нему осуществлялось в специальном судебном производстве «in absentia».

По данным досудебного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 года завладел денежными средствами, принадлежавшими воинской части как распорядителю бюджетных средств, перечислив на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, не информированных о его преступных намерениях, денежных средствах. на сумму 4267495,39 гривен. Часть этих средств, а именно 3448876,87 гривен, он вместе с неустановленными лицами снял со счетов с использованием платежных карт на имя других физических лиц.

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