Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об учете сроков после уведомления о подозрении в случае выделения материалов уголовного производства

Истечение сроков после уведомления о подозрении первому лицу в случае выделения материалов уголовного производства в отношении других лиц, - позиция Кассационного уголовного суда.

За адвокатами, которые призваны в ряды ВСУ по мобилизации, предлагается сохранить возможность оказывать правовую помощь, - законопроект

Народные депутаты предлагают установить в законе об адвокатуре, что несовместима с деятельностью адвоката только военная служба по контракту или альтернативная (невоенная) служба.

Депутаты подготовили изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

Летом 2024 года закончится экспериментальный проект о возможности одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.

График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда состоятся со 2 по 8 марта.

  1. В Украине

Завладение 3,5 млн грн: ВАКС объявил приговор экс-начальнику финансовой службы воинской части в Сумской области

09:02, 20 февраля 2024
Бывший начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумщины получил 11,5 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Завладение 3,5 млн грн: ВАКС объявил приговор экс-начальнику финансовой службы воинской части в Сумской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 19 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор, которым бывший начальник финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области признан виновным в завладении денежными средствами воинской части на сумму почти 3,5 млн грн. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Отмечается, что лицо скрывается от правосудия. Судебное разбирательство по нему осуществлялось в специальном судебном производстве «in absentia».

По данным досудебного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 года завладел денежными средствами, принадлежавшими воинской части как распорядителю бюджетных средств, перечислив на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, не информированных о его преступных намерениях, денежных средствах. на сумму 4267495,39 гривен. Часть этих средств, а именно 3448876,87 гривен, он вместе с неустановленными лицами снял со счетов с использованием платежных карт на имя других физических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду