Заволодіння 3,5 млн грн: ВАКС оголосив вирок ексначальнику фінансової служби військової частини на Сумщині

Колишній начальник фінансової служби однієї з військових частин Сумщини отримав 11,5 років за ґратами з конфіскацією майна.

У понеділок, 19 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок, яким колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області визнано винуватим у заволодінні грошовими коштами військовій частини на суму майже 3,5 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 11,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування строком три роки з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».

За даними досудового розслідування, начальник фінансової служби на початку листопада 2014 року заволодів грошовими коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів, перерахувавши на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не були поінформовані про його злочинні наміри, грошові кошти у сумі 4267495,39 гривень. Частину цих коштів, а саме 3448876,87 гривень, він разом з невстановленими особами зняв з рахунків із використанням платіжних карток на ім’я інших фізичних осіб.

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