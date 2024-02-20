Україна може розглянути відновлення роботи консульства у невизнаному Придністров'ї, — МЗС

Країна готова розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг на території придністровського регіону Молдови.

Фото: ua.depositphotos.com

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Україна готова розглянути відновлення виїзних консульських послуг на території придністровського регіону Молдови, що наразі становить територію невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Так, 19 лютого посол з особливих доручень МЗС України Паун Роговей зустрівся з віце-прем'єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером придністровського регіону Республіки Молдова Вадимом Красносельським.

Під час зустрічей співрозмовники обговорили вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем.

Українська сторона підкреслила, що підтримує виключно мирне врегулювання «придністровського питання» зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Київ «рішуче реагуватиме» на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну рф проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом.

Крім того, українська сторона підтвердила свою позицію щодо нефункціональності формату «5+2» у зв’язку з присутністю в ньому країни-агресора.

Київ закликав якнайшвидше вивести російські війська з придністровського регіону, утилізувати боєприпаси на складах у селі Ковбасна та переформатувати місію на Дністрі з військової у цивільну.

Водночас Україна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території «Придністров’я». Проте для цього є дві вимоги:

потрібно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;

гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.

Водночас представник Тирасполя підтвердив, що вони готові взаємодіяти з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних коридорів для українського експорту.

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