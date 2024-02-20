Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

За адвокатами, які призвані до лав ЗСУ по мобілізації, пропонується зберегти можливість надавати правничу допомогу, - законопроект

Народні депутати пропонують встановити у законі про адвокатуру, що несумісною з діяльністю адвоката є лише військова служба за контрактом або альтернативна (невійськова) служба.

Депутати підготували зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Влітку 2024 року закінчиться експериментальний проект щодо можливості одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Суддя звинуватив ТУ ДСА у невиплаті йому доплат до суддівської винагороди та ігноруванні рішень судів

Ще один конфлікт спалахнув між суддею та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

  1. В Україні

Був би захищений: російському пілоту Кузьмінову пропонували залишитися в Україні, — Данілов

08:54, 20 лютого 2024
Максиму Кузьмінову, який передав вертоліт Мі-8 Києву та нещодавно помер в Іспанії, пропонували залишитися в Україні, де він «точно був би захищений».
Був би захищений: російському пілоту Кузьмінову пропонували залишитися в Україні, — Данілов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії рф на територію України, знайшли мертвим у Іспанії.

Кузьмінову пропонували лишитися в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю «УП».

Він зазначив, що людям, які мають відношення «до тих чи інших подій» слід зберігати пильність, і вони «мали б дбати про ситуацію».

«Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії», - сказав Данілов.

На запитання, є відповідальність Києва у смерті Кузьміна, який добровільно покинув країну, Данілов відповів, що «Україна забезпечує на своїй території дотримання законодавства».

«Відповідно у кожної країни своє законодавство, і кожна країна дотримується свого законодавства у забезпеченні безпеки громадян, які перебувають на території тієї чи іншої країни», — зазначив секретар РНБО.

Разом з тим секретар РНБО вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду