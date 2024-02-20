Був би захищений: російському пілоту Кузьмінову пропонували залишитися в Україні, — Данілов

Максиму Кузьмінову, який передав вертоліт Мі-8 Києву та нещодавно помер в Іспанії, пропонували залишитися в Україні, де він «точно був би захищений».

Як повідомлялося, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії рф на територію України, знайшли мертвим у Іспанії.

Кузьмінову пропонували лишитися в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю «УП».

Він зазначив, що людям, які мають відношення «до тих чи інших подій» слід зберігати пильність, і вони «мали б дбати про ситуацію».

«Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії», - сказав Данілов.

На запитання, є відповідальність Києва у смерті Кузьміна, який добровільно покинув країну, Данілов відповів, що «Україна забезпечує на своїй території дотримання законодавства».

«Відповідно у кожної країни своє законодавство, і кожна країна дотримується свого законодавства у забезпеченні безпеки громадян, які перебувають на території тієї чи іншої країни», — зазначив секретар РНБО.

Разом з тим секретар РНБО вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно ситуації.

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