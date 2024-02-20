Был бы защищен: российскому пилоту Кузьминову предлагали остаться в Украине, — Данилов

Максиму Кузьминову, передавшему вертолет Ми-8 Киеву и недавно умершему в Испании, предлагали остаться в Украине, где он «точно был бы защищен».

Как сообщалось, российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции Главного управления разведки Минобороны перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Кузьминову предлагали остаться в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.

Он отметил, что людям, имеющим отношение «к тем или иным событиям», следует сохранять бдительность, и они «должны бы заботиться о ситуации».

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании», - сказал Данилов.

На вопрос, есть ответственность Киева в смерти Кузьмина, добровольно покинувшего страну, Данилов ответил, что «Украина обеспечивает на своей территории соблюдение законодательства».

«Соответственно, у каждой страны свое законодательство, и каждая страна соблюдает свое законодательство в обеспечении безопасности граждан, находящихся на территории той или иной страны», — отметил секретарь СНБО.

Вместе с тем секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.

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