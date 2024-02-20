Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об учете сроков после уведомления о подозрении в случае выделения материалов уголовного производства

Истечение сроков после уведомления о подозрении первому лицу в случае выделения материалов уголовного производства в отношении других лиц, - позиция Кассационного уголовного суда.

За адвокатами, которые призваны в ряды ВСУ по мобилизации, предлагается сохранить возможность оказывать правовую помощь, - законопроект

Народные депутаты предлагают установить в законе об адвокатуре, что несовместима с деятельностью адвоката только военная служба по контракту или альтернативная (невоенная) служба.

Депутаты подготовили изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

Летом 2024 года закончится экспериментальный проект о возможности одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.

График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда состоятся со 2 по 8 марта.

  1. В Украине

Был бы защищен: российскому пилоту Кузьминову предлагали остаться в Украине, — Данилов

08:54, 20 февраля 2024
Максиму Кузьминову, передавшему вертолет Ми-8 Киеву и недавно умершему в Испании, предлагали остаться в Украине, где он «точно был бы защищен».
Был бы защищен: российскому пилоту Кузьминову предлагали остаться в Украине, — Данилов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось, российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции Главного управления разведки Минобороны перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Кузьминову предлагали остаться в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.

Он отметил, что людям, имеющим отношение «к тем или иным событиям», следует сохранять бдительность, и они «должны бы заботиться о ситуации».

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании», - сказал Данилов.

На вопрос, есть ответственность Киева в смерти Кузьмина, добровольно покинувшего страну, Данилов ответил, что «Украина обеспечивает на своей территории соблюдение законодательства».

«Соответственно, у каждой страны свое законодательство, и каждая страна соблюдает свое законодательство в обеспечении безопасности граждан, находящихся на территории той или иной страны», — отметил секретарь СНБО.

Вместе с тем секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду