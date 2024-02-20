Украина чтит память Героев Небесной сотни

В Украине уже в десятый раз отмечают День памяти Героев Небесной сотни.

Фото: radiosvoboda.org

Во вторник, 20 февраля, в Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни.

Этот День отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу Президента от 11 февраля 2015 «Об увековечении подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни».

Именно в эти дни во время революции достоинство противостояния между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего пика. С 18 по 20 февраля на Майдане погибли больше всего людей – 78 человек, после 20 февраля от ранений умерли еще более 20 протестующих. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную сотню.

105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

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