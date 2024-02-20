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  1. В Украине

В Украине стало больше миллионеров, — Даниил Гетманцев

08:07, 20 февраля 2024
Общая сумма «миллионных» деклараций составила 12,3 тысяч человек.
В Украине стало больше миллионеров, — Даниил Гетманцев
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За прошлый 2023 год количество деклараций на сумму свыше миллиона гривен возросло на 2863 человека. Общая сумма «миллионных» деклараций составила 12,3 тысяч человек. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила около 148 миллиардов гривен.

«На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн. гривен. Такие декларации подали 12374 человека. Таким образом, количество миллионеров год к году возросло на 2863 человека», - написал он.

Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими «миллионерами» определены в сумме 2,7 миллиарда гривен, по военному сбору – 526,5 миллиона гривен.

Ранее Даниил Гетманцев высказался по поводу льготного налогообложения для операций с криптовалютой.

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