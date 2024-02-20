В Україні побільшало мільйонерів, — Данило Гетманцев

Загальна сума «мільйонних» декларацій становила 12,3 тисячі осіб.

За минулий 2023 рік кількість декларацій на суму понад мільйон гривень зросла на 2863 особи. Загальна сума «мільйонних» декларацій становила 12,3 тисячі осіб. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу становила майже 148 мільярдів гривень.

«На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12374 особи. Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи», - написав він.

Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими «мільйонерами» визначено у сумі 2,7 мільярда гривень, по військовому збору - 526,5 мільйонів гривень.

Раніше Данило Гетманцев висловився щодо пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою.

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