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  1. В Україні

В Україні побільшало мільйонерів, — Данило Гетманцев

08:07, 20 лютого 2024
Загальна сума «мільйонних» декларацій становила 12,3 тисячі осіб.
В Україні побільшало мільйонерів, — Данило Гетманцев
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За минулий 2023 рік кількість декларацій на суму понад мільйон гривень зросла на 2863 особи. Загальна сума «мільйонних» декларацій становила 12,3 тисячі осіб. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу становила майже 148 мільярдів гривень. 

«На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12374 особи. Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи», - написав він.

Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими «мільйонерами» визначено у сумі 2,7 мільярда гривень, по військовому збору - 526,5 мільйонів гривень.

Раніше Данило Гетманцев висловився щодо пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою.

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