Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

За адвокатами, які призвані до лав ЗСУ по мобілізації, пропонується зберегти можливість надавати правничу допомогу, - законопроект

Народні депутати пропонують встановити у законі про адвокатуру, що несумісною з діяльністю адвоката є лише військова служба за контрактом або альтернативна (невійськова) служба.

Депутати підготували зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Влітку 2024 року закінчиться експериментальний проект щодо можливості одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Суддя звинуватив ТУ ДСА у невиплаті йому доплат до суддівської винагороди та ігноруванні рішень судів

Ще один конфлікт спалахнув між суддею та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні

08:22, 20 лютого 2024
В Україні уже вдесяте відзначають День пам’яті Героїв Небесної сотні.
Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні
Фото: radiosvoboda.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 20 лютого, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Саме в ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду