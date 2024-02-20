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  1. В Украине

Украина может рассмотреть возобновление работы консульства в непризнанном Приднестровье, — МИД

10:07, 20 февраля 2024
Страна готова рассмотреть вопрос восстановления выездных консульских услуг на территории приднестровского региона Молдовы.
Украина может рассмотреть возобновление работы консульства в непризнанном Приднестровье, — МИД
Фото: ua.depositphotos.com
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Украина готова рассмотреть возобновление выездных консульских услуг на территории приднестровского региона Молдовы, что составляет территорию непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Так, 19 февраля посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Республики Молдова по реинтеграции Олегом Серебряном и лидером приднестровского региона Республики Молдова Вадимом Красносельским.

В ходе встречи собеседники обсудили решение проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Украинская сторона подчеркнула, что поддерживает исключительно мирное урегулирование приднестровского вопроса с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках ее международно признанных границ.

Также Киев будет «решительно реагировать» на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну рф против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом.

Кроме того, украинская сторона подтвердила свою позицию по нефункциональности формата 5+2 в связи с присутствием в нем страны-агрессора.

Киев призвал как можно быстрее вывести российские войска из приднестровского региона, утилизировать боеприпасы на складах в селе Колбасная и переформатировать миссию на Днестре из военной в гражданскую.

В то же время Украина выразила готовность рассмотреть вопрос восстановления выездных консульских услуг для граждан Украины на территории «Приднестровья». Однако для этого есть два требования:

  • необходимо обеспечить безопасность для украинских консульских сотрудников;
  • гарантировать дипломатам беспрепятственное перемещение в/с места проведения выездных консульских действий.

В то же время представитель Тирасполя подтвердил, что они готовы взаимодействовать с Кишиневом по поводу открытия новых транспортных коридоров для украинского экспорта.

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