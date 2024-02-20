Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва ще на два місяці

Запобіжний захід продовжено до 18 квітня.

У понеділок, 19 лютого, Соломʼянський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня. Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокат Богуслаєва заявив, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справи по суті, однак часу на це забракло. Спершу суд розглянув клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а потім — продовження запобіжного заходу.

Адвокат заявив, що вони готуватимуть апеляцію на рішення про продовження запобіжного заходу Богуслаєву — це повʼязано з тим, що в нього різко погіршується здоровʼя.

Раніше ми писали, що Мін’юст подав позов до ВАКС про конфіскацію активів Вячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка.

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