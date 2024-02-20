Республіканці у Палаті представників внесли альтернативний проект про допомогу Україні

Судячи з того усього, він не передбачає прямого бюджетного фінансування.

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки висунуто альтернативний законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє The Hill.

Зокрема, республіканець Браян Фітцпатрік і демократ Джаред Голден закликають своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про іноземну допомогу.

«Позиція України перебуває під загрозою. Закінчуються боєприпаси, і вони відступають (...). Це прямий результат тупикової ситуації в Конгресі», - цитує видання листа законодавців.

Вони зазначили, що без американської зброї та боєприпасів Україна «може зазнати невдачі».

Альтернативний законопроєкт передбачає виділення Міноборони $66,32 млрд, зокрема близько $47 млрд для України, $10 млрд для Ізраїлю, $5 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону і $2 млрд на підтримку операцій Центрального командування США на Близькому Сході.

У ньому також містяться положення про кордони, включно з відновленням політики «Залишатися в Мексиці», в рамках якої мігранти - прохачі притулку мають чекати на судові слухання, перебуваючи в Мексиці.

«Хоча наша відповідальність за захист американських інтересів і демократії велика, наш обов'язок також полягає в тому, щоб пам'ятати про ресурси Америки. Ось чому наш законопроєкт обмежує попередні пропозиції про іноземну допомогу найнеобхіднішими військовими поставками для України та Ізраїлю», - зазначили законодавці.

Судячи з того усього, законопроєкт не передбачає прямого бюджетного фінансування.

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