Практика судів
Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

За адвокатами, які призвані до лав ЗСУ по мобілізації, пропонується зберегти можливість надавати правничу допомогу, - законопроект

Народні депутати пропонують встановити у законі про адвокатуру, що несумісною з діяльністю адвоката є лише військова служба за контрактом або альтернативна (невійськова) служба.

Депутати підготували зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Влітку 2024 року закінчиться експериментальний проект щодо можливості одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Суддя звинуватив ТУ ДСА у невиплаті йому доплат до суддівської винагороди та ігноруванні рішень судів

Ще один конфлікт спалахнув між суддею та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

  1. У світі

Республіканці у Палаті представників внесли альтернативний проект про допомогу Україні

09:42, 20 лютого 2024
Судячи з того усього, він не передбачає прямого бюджетного фінансування.
Республіканці у Палаті представників внесли альтернативний проект про допомогу Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки висунуто альтернативний законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє The Hill.

Зокрема, республіканець Браян Фітцпатрік і демократ Джаред Голден закликають своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про іноземну допомогу.

«Позиція України перебуває під загрозою. Закінчуються боєприпаси, і вони відступають (...). Це прямий результат тупикової ситуації в Конгресі», - цитує видання листа законодавців.

Вони зазначили, що без американської зброї та боєприпасів Україна «може зазнати невдачі».

Альтернативний законопроєкт передбачає виділення Міноборони $66,32 млрд, зокрема близько $47 млрд для України, $10 млрд для Ізраїлю, $5 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону і $2 млрд на підтримку операцій Центрального командування США на Близькому Сході.

У ньому також містяться положення про кордони, включно з відновленням політики «Залишатися в Мексиці», в рамках якої мігранти - прохачі притулку мають чекати на судові слухання, перебуваючи в Мексиці.

«Хоча наша відповідальність за захист американських інтересів і демократії велика, наш обов'язок також полягає в тому, щоб пам'ятати про ресурси Америки. Ось чому наш законопроєкт обмежує попередні пропозиції про іноземну допомогу найнеобхіднішими військовими поставками для України та Ізраїлю», - зазначили законодавці.

 Судячи з того усього, законопроєкт не передбачає прямого бюджетного фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду