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  1. Суд інфо

ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Болградського райсуду Одеської області

11:00, 20 лютого 2024
Суддя підозрюється у вимаганні та шахрайстві.
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Болградського райсуду Одеської області
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Вища рада правосуддя тимчасово, до 9 квітня 2024 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Болградського районного суду Одеської області у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 27, частиною третьою статті 369, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, а саме підбурюванні до висловлення пропозиції надати і до надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне становище, за вчинення службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданої їм влади і заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві).

9 лютого 2024 року судді Болградського районного суду Одеської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя.

Раніше ми писали, що суддю з Одещини підозрюють у вимаганні та шахрайстві.

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