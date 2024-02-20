У Києві викрили чоловіка, який користувався липовим посвідченням працівника Бюро

Він показував посвідчення під час спілкування з правоохоронними органами аби уникнути перевірок автомобіля та адміністративних штрафів за порушення ПДР.

У Києві офіційно безробітній мешканець міста виготовив собі липове посвідчення працівника ДБР. Він показував посвідчення під час спілкування з працівниками поліції та іншими правоохоронними органами аби уникнути перевірок автомобіля та адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху. Чоловік навіть пошив собі відповідний одяг. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

У Бюро зазначають, що за оперативною інформацією він може бути причетний до торгівлі наркотиками. Зокрема під час обшуку у нього було вилучено порошок, схожий на наркотичний засіб.

Чоловік ніде не працює, але при цьому живе у достатку та браку коштів не відчуває, підкреслюють в ДБР.

Під час обшуку у нього вдома працівники Бюро знайшли форму з символікою ДБР, автоматичну зброю та радіостанції.

У межах порушеного кримінального провадження за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального Кодексу України будуть призначені експертизи, після яких будуть визначатись подальші процесуальні дії.

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