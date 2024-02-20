Киев готовит заявку на получение статуса Города музыки ЮНЕСКО

Столица готовится отправиться на получение статуса креативного города ЮНЕСКО.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице начаты работы по приобретению в 2024 году Киевом статуса креативного города ЮНЕСКО.

Как отметили в КГГА, это инициатива постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. Представители государственного и частного секторов, гражданского общества, культурных и креативных индустрий во время тематического круглого стола определили, что именно музыкальное искусство является наиболее яркой сферой-представителем украинской столицы.

По словам главы комиссии Виктории Мухи, представленность Киева в Сети креативных городов ЮНЕСКО также поможет нам в борьбе с кремлевской пропагандой, которая на протяжении веков пыталась обесценить нашу идентичность, историю и культуру, а самое лучшее присваивала себе.

Для получения статуса город должен подать заявку с основными достижениями, институциями, городскими проектами и программами, а также 4-летний стратегический план действий с указанием конкретных проектов и инициатив на местном и международном уровнях, которые должны быть реализованы после возможного обретения статуса. Условием является также создание координационной команды, которая в случае получения статуса будет внедрять 4-летний план и будет отчитываться о его выполнении каждые 4 года.

Подать предложения к 4-летнему стратегическому плану можно до 10 марта по электронной почте: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.