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КСУ рассмотрел дело о трудовых гарантиях для работников, призванных на военную службу на особый период или принятых по контракту

13:29, 11 апреля 2024
В КСУ состоялось рассмотрение дела о конституционности законодательных предписаний по трудовым гарантиям для работников, призванных на военную службу на особый период или принятых по контракту.
КСУ рассмотрел дело о трудовых гарантиях для работников, призванных на военную службу на особый период или принятых по контракту
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В Конституционном Суде Украины состоялось рассмотрение дела о конституционности законодательных предписаний о трудовых гарантиях для работников, призванных на военную службу на особый период или принятых по контракту. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правовой мониторинг.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания 10 апреля в форме письменного производства приступил к рассмотрению дела по конституционной жалобе Дудкевича Эдуарда Валентиновича.

В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил основное содержание конституционной жалобы и обоснования заявителя. В частности, судья отметил, что Эдуард Дудкевич обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части пятой статьи 17, статьи 21, частям первой, третьей статьи 22, части первой статьи 46 Конституции Украины подпункт 17 пункта 1 раздела I Закона Украины. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352-ІХ, согласно которому внесены изменения в часть третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, а именно: слова «хранятся место работы, должность и средний заработок» заменен словами «хранятся место работы и должность».

По мнению автора ходатайства, оспариваемое предписание Закона «отменяет право мобилизованных военнослужащих на сохранение среднего заработка по месту работы, чем сужает существующее право на его сохранение», «сужает и нарушает право мобилизованных военнослужащих на социальную защиту», поэтому противоречит предписаниям статьи 22, части статьи 17, части первой статьи 46 Конституции Украины.

Из содержания конституционной жалобы и приобщенных к ней материалов усматривается, что Эдуард Дудкевич проходил публичную службу в Управлении Государственной миграционной службы Украины в Черновицкой области в должности начальника отдела по делам иностранцев и лиц без гражданства. Управление приказом от 10 мая 2022 освободило его от работы на период прохождения им военной службы с 11 мая 2022 с сохранением за ним места работы, занимаемой должности и среднего заработка.

В связи со вступлением в силу Закона Управления приказом от 19 июля 2022 года внесло изменения в приказ от 10 мая 2022 года, пункт 1 которого изложен в следующей редакции: «Освободить от работы Дудкевича Е.В. на период прохождения военной службы с 11 мая 2022 г. до дня фактического увольнения с военной службы с сохранением на этот период места работы и должности».

В августе 2022 года заявитель обратился в суд с административным иском, в котором, в частности, просил признать противоправными действия Управления по прекращению выплаты среднего заработка до дня фактического увольнения с военной службы.

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении отказали. Верховный Суд оставил по-прежнему судебные решения.

Судья-докладчик проинформировал, что на рассмотрении Конституционного Суда есть дела по тем же вопросам, и отметил, что при подготовке дела к рассмотрению были направлены запросы для выяснения позиций по вопросам, поднятым в конституционной жалобе.

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Второй сенат перешел в закрытую часть пленарного заседания.

Кроме того, Суд также рассмотрел ходатайство постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина об изменении формы конституционного производства с письменной на устную и передачи этого дела на рассмотрение Большой палаты Суда и отказал в их удовлетворении.

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